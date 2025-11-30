Левски разгроми Септември

Левски победи с категоричното 7:0 Септември в двубой от 17-ия кръг на efbet Лига.

Началните минути се развиваха по вкуса на домакините, а първото по-сериозно положение дойде след 180 секунди игра. Тогава Майкон стреля по диагонала по земя, но Георгиев изби.

Сангаре стреля опасно, но след рикошет топката излезе в ъглов удар. След него последва още един корнер, а в първите десетина минути „сините“ наложиха натиск на своя съперник.

В 14-ата минута Септември създаде и първото си добро положение. След постепенна атака, топката стигна до Стоян Стоичков, който стреля от сериозна дистанция, но уцели гредата, а след това Алдаир изби в корнер. След центрирането се създаде нова опасност пред вратата на Светослав Вуцов, след като играч в бяло игра с глава, но топката мина покрай вратата.

В 26-ата минута Левски изпълни още един ъглов удар, след центрирането Мустафа Сангаре стреля, защитник изби от голлинията, но след мелето не се случи нищо съществено.

Минута по-късно Септември изпрати дълга топка в половината на Левски, Светослав Вуцов излезе неразчетено, бе подминат от Мой Пара, който центрира, но Макун изби в тъч.

В 31-ата минута Левски отправи първи точен удар в мача. Мустафа Сангаре стреля, но изпрати топката право в ръцете на Янко Георгиев.

В 36-ата минута Мустафа Сангаре бе фаулиран на границата на наказателното поле от Валентин Озорнвафор. След изпълнението на Майкон Валентин Озорнвафор си отбеляза изключително нелеп автогол и „сините“ поведоха.

Минута след гола Септември можеше да изравни. „Сините“ сбъркаха, което изведе Али Аруна в чиста позиция, но Светослав Вуцов успя да спаси в момент, в който имаше проблеми с контузия.

Веднага след това Хулио Веласкес получи жълт картон, защото избута Мустафа Сангаре на терена, след като нападателят лежеше край тъчлинията.

В края на първото полувреме Септември остана с човек по-малко. Мустафа Сангаре напредна и бе фаулиран от Кубрат Йонашчу, който обаче се оказа втори за играча и получи червен картон.

Левски изпълни опасно пряк свободен удар, Кристиан Макун получи и стреля от границата на наказателното поле, но не уцели вратата.

В 48-ата минута Сангаре влезе в наказателното поле, но Бауренски успя да се справи. Минута по-късно „сините“ направиха още една атака, при която първо удар бе блокиран, а секунди по-късно Янко Георгиев спаси и нов шут този път на Мустафа Сангаре.

В 50-ата минута Левски стигна до ново добро положение. Евертон Бала стреля опасно, но Янко Георгиев изби, а негов съотборниц изчисти в ъглов удар.„

В 52-ата минута Мазир Сула отбеляза второ попадение за Левски. Сула стреля от дистанция и препарира Янко Георгиев – 2:0.

Левски вкара и трети гол в 54-ата минута. Алдаир пусна хубав пас към Мустафа Сангаре, който подаде на Евертон Бала и той реализира трето попадение в мрежата на гостите.

В 66-ата минута Гашпер Търдин опита удар, получи се рикошет, а след него топката попадна у Янко Георгиев.

Левски пропусна страхотно положение в 68-ата минута. Евертон влезе в наказателното поле, пусна към дузпата, където Мазир Сула бе на стрелкова позиция, но пропусна.

Левски вкара и четвърти гол в 69-ата минута. След центриране в наказателното поле, Мустафа Сангаре свали топката с глава към Мазир Сула, който финтира Янко Георгиев и вкара четвъртото попадение в срещата.

В 71-ата минута Светослав Вуцов спаси вратата си суха, след като гостите имаха възможност да отбележат почетен гол. След голямо меле в наказателното поле Клери Сербер стреля, но Вуцов успя да спаси вратата си. Ситуацията бе разглеждана за евентуална игра с ръка на Алдаир в наказателното поле, но дузпа не бе отсъдена.

В 76-ата минута Рилдо Фильо влезе грубо в Янко Георгиев и го удари с коляно в главата, като дълго време му се оказваше дълга медицинска помощ.

Алдаир центрира остро отдясно, топката премина през отбраната на Септември и стигна до Рилдо Фильо, който от няколко метра не сгреши и оформи резултата на 5:0 в полза на домакините в 80-ата минута.

В 84-ата минута Алдаир изведе Марин Петков, който успя да финтира Янко Георгиев и да отбележи шестото попадение в мача.

Две минути преди края Кристиан Макун оформи крайното 7:0!

