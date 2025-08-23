Левски разгроми Национал в Елитната група до 17 години

Юношите на „Левски“ до 17 години разгромиха със 5:0 на стадион „Георги Аспарухов“ връстниците си от „Национал“ в мач от 2-ия кръг в Елитната група в тази възраст и записаха първа победа за сезона.

Андрей Нешев откри резултата за „сините“ в 20-та минута след асистенция на Християн Георгиев, а до края на първото полувреме резултата стана класически – Денис Милетиев удвои в 27-та минута след подаване на Ернан Ангелов, а Любен Бакърджиев се разписа 7 минути по-късно след асистенция на Александър Ценов. В 77-та минута Калоян Деянски вкара четвъртият гол за „Левски“, а крайният резултат бе оформен от Денислав Василев в 86-та минута след нова асистенция на Ернан Ангелов.

Воденият от треньора Стоян Димов отбор e с актив от 3 точки във временното класиране в първенството.

„Левски“ U17: 1. Алек Здравков, 2. Александър Ценов (81 – 15. Васил Гочев), 3. Мартин Гайдев, 4. Любен Бакърджиев, 5. Калоян Петров, 6. Георги Камбитов (к), 7. Ернан Ангелов, 8. Християн Георгиев (67 – 17. Калоян Деянски), 9. Андрей Нешев (85 – 19. Никола Младенов), 10. Лазар Петров (85 – 20. Диан Маринов), 11. Денис Милетиев (46 – 16. Денислав Василев).

