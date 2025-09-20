„Левски“ разгроми „Фратрия“ в Елитната група до 17 години



Юношите на „Левски“ до 17 години победиха с 6:1 на стадион „Георги Аспарухов“ връстниците си от „Фратрия“ в мач от 6-ия кръг в Елитната група в тази възраст.

„Сините“ поведоха в резултата още в 3-та минута след точно изпълнена дузпа от Ернан Ангелов. Гостите изравниха в средата на първата част, но в 32-та минута Андрей Нешев отново изведе „Левски“ напред след подаване на Денис Милетиев. Автогол на гостите направи резултата 3:1 в 54-та минута. Калоян Петров в 73-та след подаване на Милетиев, Ернан Ангелов в 88-та след асистенция на Мартин Стоянов и Стоянов в 90-та след подаване на Денислав Василев оформиха крайния резултат.

Воденият от треньора Стоян Димов отбор e на четвърто място с актив от 12 точки във временното класиране. Лидер е „Лудогорец“ с 16 точки.

„Левски“ U17: 1. Цветан Цветков, 2. Александър Ценов, 3. Пиер Дамянов (35 – 14. Любен Бакърджиев), 4. Мартин Гайдев, 5. Калоян Петров, 6. Георги Камбитов (к) (77 – 15. Васил Гочев), 7. Ернан Ангелов, 8. Денис Милетиев (77 – 17. Мартин Стоянов), 9. Андрей Нешев (77 – 19. Никола Младенов), 10. Лазар Петров, 11. Калоян Деянски (60 – 16. Денислав Василев).

