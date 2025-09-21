„Левски“ разгроми „Академия Септември“ в Столичното първенство!

Юношите на „Левски“ до 14 години разгромиха с 6:0 като гост „Академия Септември“ в мач от 2-ия кръг на Столичното първенство.

Хеттрик за „сините“ отбеляза Иван Иванов – в 29-та, 36-та и 66-та минути. Два гола добави Теодор Станков – в 38-та и 42-та минути. Едно попадение добави Иван Сираков в 12-та минута.

Воденият от треньора Станислав Богданов отбор е на първо място в класирането с пълен актив от 6 точки и голова разлика 12:0.

„Левски“ U14: 12. Денислав Македонски (55 – Лъчезар Рошлев), 2. Александър Хаджинедев (46 – Даниел Метрашев), 3. Константин Велев (46 – Огнян Назъров), 4. Иван Сираков (60 – Владислав Георгиев), 5. Александър Илиев (к), 6. Антоан Младенов, 7. Оушън Тантиолов (55 – Марио Николов), 8. Алекс Петков (36 – Теодор Стаменов), 9. Константин Костов (55 – Володимир Бачурин), 10. Иван Иванов, 11. Теодор Станков (55 – Максим Пильов).

Facebook

Twitter



Shares