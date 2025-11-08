Левски пусна дигитална програма за мача с ЦСКА

ПФК „Левски“ ще зарадва привържениците си с първата официална програма, издавана в дигитален формат.

24-страничното издание е посветено на двубоя от 15-ия кръг на Първа лига срещу „ЦСКА-София“.

В програмата за мача можете да намерите:

· Обръщение на старши треньора Хулио Веласкес преди двубоя;

· Съставът на „Левски“ за сезон 2025/26;

· Серджиу Буш – голмайсторът от „синята“ и „червената“ част на София;

· Плакатна снимка на голмайстора Мустафа Сангаре;

· Ретро юбилей: 60 години от „Левски“ – „Бенфика“

Дигиталната програма може да изтеглите от ТУК!

