понеделник, септември 29, 2025
Спорт

Левски пусна билетите за мача с Берое



В продажба са билетите за мача от 11-ия кръг в Първа лига срещу „Берое“.

Двубоят е на 4 октомври, събота от 20:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн ТУК!

В събота, 4 октомври билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 13:00 часа на тези на улица „Тодорини кукли“ и на арката пред Сектор „А“.

В деня на срещата билети НЯМА да се продават в официалния магазин на клуба.

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 100 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 46 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 40 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 33 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 27 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 23 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 14 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 20 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 14 лв.

Феновете на отбора гост ще могат да си закупят пропуски от касата пред Сектор Г, която ще отвори един час и половина преди началото на мача.

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов“.







