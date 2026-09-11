Левски пуска в продажба билетите за гостуването на Ботев Враца

„Сините“ привърженици ще разполагат с 3000 места за двубоя от 9-ия кръг на Първа лига

Билетите за гостуването на Левски срещу Ботев Враца от 9-ия кръг на Първа лига вече са в продажба, съобщиха от клуба.

Двубоят ще се проведе на 13 септември (неделя) от 17:45 часа на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

Пропуските за срещата са на цена от 6 евро и могат да бъдат закупени онлайн до изчерпване на количествата.

В деня на мача ще бъде отворена и каса пред сектора за привържениците на Левски. Тя ще започне работа два часа преди началото на двубоя.

Домакините от Ботев Враца са предоставили на „сините“ фенове 3000 билета за срещата.