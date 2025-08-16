събота, август 16, 2025
Левски пуска билетите за мача с АЗ Алкмаар

В 10:00 часа в събота, 16 август в предварителна продажба ще бъдат пуснати билетите за първия мач от плейофа на UEFA Conference League 2025/26  – срещу „АЗ Алкмаар“ (Нидерландия).

Двубоят е на 21 август, четвъртък от 21:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“.

От 16 август, събота до 18 август, понеделник включително, билети ще се продават ЕДИНСТВЕНО на притежателите на АБОНАМЕНТНИ КАРТИ за сезон 2025/2026 и притежателите на ЗЛАТНИ И ПЛАТИНЕНИ ЧЛЕНСКИ КАРТИ за 2025 година. Пропуските ще са налични на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов от 10:00 до 19:14 часа.

Срещу представяне на една абонаментна карта може да се закупи един билет за съответния сектор, блок, ред и място на Национален стадион „Васил Левски“ изписани на картата.

Притежателите на абонаментни карти, чиито места са в сектор А на Национален стадион „Васил Левски“, по желание могат да ги заменят с такива в Сектор В на Националния стадион.

Притежателите на абонаментни карти, чиито места са в блок „Лъвчето“ в Сектор Б на Национален стадион „Васил Левски“, по желание могат да ги заменят с такива в Сектор В на Националния стадион.

Притежателите на абонаментни карти за блок 9 в Сектор А на националния стадион ще могат да си закупят билети за Ложа № 3 в Сектор А на Национален стадион „Васил Левски“.

Притежателите на ЗЛАТНИ ЧЛЕНСКИ КАРТИ ще могат да закупят билети за Сектор В или Сектор Б на национален стадион „Васил Левски“.

На 19 август, вторник, в 10:00 часа останалото количество билети се пускат в свободна продажба онлайн в мрежата на Eventim и на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“. Максималното количество, което може да закупено е 4 билета на човек.

Цени на билетите:

Сектор А, Ложи 3, 4, 5, 6 и 7: 85 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта); 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А: 60 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта); 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 35 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта); 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 50 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта); 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 35 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта); 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Деца до 7 години, включително, нямат нужда от билет, но и нямат запазено място.

Деца над 7 години се нуждаят от редовен билет.

Деца под 14 години трябва да бъдат придружени от родител, които да попълнят приложената декларация и да я представят преди влизането на стадион „Георги Аспарухов“.

