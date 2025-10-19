Левски превзе Тича

„Левски“ постигна изключително важна победа на един от най-тежките мачове по традиция в първенството. „Сините“ обърнаха „Черно море“ на „Тича“ от 1:0 до 1:3 след страхотни голове на Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов през втората част.

Така тимът остава на първото място с аванс от 6 точки пред втория „Лудогорец“, макар и с мач повече.

Мачът започна двуостро. Още преди да е изминала една минута от двубоя Сангаре отне една топка, напредна и пробва да изведе Марин Петков сам срещу вратаря, но пасът бе пресечен. В ответната атака „моряците“ стигнаха до опасна атака и два поредни корнера пред вратата на Светльо Вуцов, но без резултат. В 12-ата минута Педро шутира опасно, но Вуцов спаси с вещина ударът му. В ответната атака Кристиан Димитров отклони добре топката след изпълнение на корнер към задната греда, където обаче Цунами не успя да я засече.

В 21-ата минута „Левски“ организира добра атака отдясно, Алдаир пробва успореден пас, но Живко Атанасов и Панайотов не се разбраха и топката се озова в Марин Петков. Ударът му обаче бе блокиран. След корнера Сула качи топката на главата на Кристиан Димитров, но ударът му мина над гредата.

В 22-ата минута „Черно море“ излезе напред в резултата. Георги Лазаров получи топката отдясно напредна и шутира силно, Светльо Вуцов изби, но топката падна на крака на Селсо Сидни, който довкара за 1:0.

Като цяло през първия половин час играчите на Веласкес не се представяха особено добре и допускаха лесно положения пред вратата на Светльо Вуцов. Все пак Марин Петков пробва на два пъти да обстрелва вратата на Пламен Илиев, но без резултат.

В 35-ата минута дойде най-добрата „синя“ атака до този момент. Сангаре получи топката и влезе добре към наказателното поле. Той подаде, а Сула елегантно пропусна топката и тя стигна до Майкон, но ударът на левият бранител не бе точен. В тези минути вече „сините“ обърнаха хода на играта и натиснаха домакините. В последната минута от полувремето „Левски“ създаде най-чистата ситуация, при която Сангаре комбинира със Сула, който се засуети и не успя да отправи хубав удар от много чиста позиция. В крайна сметка бе маркирана и засада и така „Левски“ се оттегли с изоставане в резултата след първата част.

Второто полувреме започна с уникален пропуск на Сула! Сангаре получи топка пред наказателното поле, прекрасно се завъртя и намери абсолютно непокрития Мазир Сула, но ударът му бе париран от Пламен Илиев.

Секунди по-късно Марин Петков на задна греда не успя да вкара с глава след прекрасно центриране на Майкон. Определено стартът на „сините“ бе много силен, а за това помогна и влизането на Борислав Рупанов. Ради Кирилов пък се озова в непривична позиция на десен краен бранител с идеята „Левски“ да играе още по-атакуващо.

В 54-ата минута уникален малшанс спря „Левски“ от изравнителен гол! След центриране в наказателното поле, топката бе извадена към Акрам Бурас, който стреля страховито, но в напречната греда.

Само минута по-късно обаче логичното се случи! След едно центриране от корнер Сангаре вкара с глава след неразчетено излизане на Пламен Илиев – 1:1.

След гола „сините“ продължиха буквално да мачкат съперника и да не дават на „Черно море“ да излиза от половината си. В 61-ата минута Сангаре шутира отново изключително опасно, но над вратата.

В 65-ата минута Сангаре отново хвърли в тотален екстаз феновете в гостуващия сектор! Едно подаване отдясно бе отклонено с глава от Рупанов към Сангаре, който елегантно чукна топката над Пламен Илиев за 1:2 и направи факт пълния обрат на „Тича“.

В 73-ата минута Дани Мартин подаде в наказателното поле и Лазаров успя да вкара във вратата на Светльо Вуцов, но в ситуацията правилно бе маркирана засада. В тези минути домакините доста натиснаха и в 83-ата минута Светльо Вуцов направи изумително спасяване. Златев стреля много силно от границата на малкото наказателно поле, но стражът на „сините“ някак успя да запази вратата си. Секунди по-късно и Калкан стреля опасно покрай вратата на Светльо Вуцов.

В добавеното време Борислав Рупанов сложи точка на спора. Младият нападател засече хубаво центриране отдясно и с глава реализира третия гол за „сините“ 1:3, с което сложи точка на спора.

