Левски претърпя тежка загуба в Холандия

„Левски“ напусна европейските клубни турнири. „Сините“ напуснаха европейските клубни турнири след загуба и във втория мач с „АЗ Алкмаар“, този път с 1:4. Единственият гол вкара Евертон Бала.

Срещата започна кошмарно за тима на Хулио Веласкес. В 3-ата минута „АЗ Алкмаар“ поведе в резултата. При един фаул пред наказателното поле топката срещна стената, Жорди Класи отправи добавка в долния ляв ъгъл, с която Светослав Вуцов се справи, но Ибрахим Садик бе оставен съвсем непокрит и реализира за 1:0.

В 6-ата минута домакините вкараха втори гол. Отляво нидерландците организираха атака, при която Меес де Вит мина необезпокояван покрай Алдаир и Кристиан Димитров, след което подаде към Мекс Меердин, който отблизо реализира за 2:0.

„Левски“ пробва бързо да отвърне на удара. В 8-ата минута Майкон нахлу в наказателното поле и бе препънат. Ситуацията дълго бе разглеждана от ВАР и въпреки очевидните поводи да бъде посочена бялата точка, дузпа така и не бе отсъдена.

В 14-ата минута Бала шутира хубаво от дистанция, но Овусо-Одуро улови.

Постепенно играта се изравни и чистите положения пред двете врати драстично намаляха.

В 42-ата минута Класи стреля от дистанция, но топката мина над вратата. В самия край на полувремето домакините нанесоха трети удар на „сините“. Авторите на първите два гола комбинираха помежду си, като Меердинк намери Садик и той отбеляза за 3:0.

Така „Левски“ се оттегли с много тежък резултат на почивката.

Второто полувреме започна с гол за „сините“. Тимът направи добра атака, при която Бала се пребори за една топка. Върна я към Майкон, който копна към своя сънародник, а Бала със страхотен шут намали изоставането – 3:1.

След попадението тимът на Веласкес продължи да натиска здраво и да създава още положения най-вече чрез статични положения, с които натика съперника в положения. В 57-ата минута Марин Петков стреля от хубава ситуация неточно над вратата.

В 78-ата минута Рилдо шутира от движение, топката рикошира в играч на „АЗ“ и с мъка бе спасена от стража на домакините.

В 86-ата минута „АЗ вкара четвърти гол. Резервата Зеефуик получи топката в наказателното поле, финтира Цунами и вкара за 4:1.

Така „сините“ напускат европейските клубни турнири след 8 изиграни двубоя и много положителни емоции. Сега тимът на Хулио Веласкес ще съсредоточи сили в битката в Първа лига и Купата на България.

