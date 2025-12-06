събота, декември 6, 2025
Последни:
Спорт

Левски поздрави Славиша Стоянович

Редактор

Днес бившият наставник на „Левски“ Славиша Стоянович празнува своя 56-ти рожден ден.

Роден на 6 декември 1969 година във Власотинци, бивша Югославия, той печели два пъти титлата на Словения с „Домжале“ и веднъж на Сърбия с „Цървена звезда“.

Словенският специалист бе начело на „сините“ в два периода – през сезон 2018/19 година и през сезон 2020/21 година, в общо 32 мача, в които записа 17 победи, 6 равенства и 9 загуби.

ПФК „Левски“ поздравява Славиша Стоянович по случай празника и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи.

Интересно от мрежата

Вижте още

Спартак Вн и Септември откриват кръга

Редактор

Потомствен спартаклия с дарение за клуба

Редактор

Теодор Цветков взе участие в благотворителен турнир по плуване за деца с физически и интелектуални увреждания

Редактор

Pin It on Pinterest