Левски поздрави Славиша Стоянович

Днес бившият наставник на „Левски“ Славиша Стоянович празнува своя 56-ти рожден ден.

Роден на 6 декември 1969 година във Власотинци, бивша Югославия, той печели два пъти титлата на Словения с „Домжале“ и веднъж на Сърбия с „Цървена звезда“.

Словенският специалист бе начело на „сините“ в два периода – през сезон 2018/19 година и през сезон 2020/21 година, в общо 32 мача, в които записа 17 победи, 6 равенства и 9 загуби.

ПФК „Левски“ поздравява Славиша Стоянович по случай празника и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи.

