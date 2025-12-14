Левски поздрави Игор Томашич

Днес бившият защитник на „Левски“ Игор Томашич празнува своя 49-ти рожден ден.

Хърватският бранител играе със синия екип в продължение на 4 сезона, в които записва 121 мача и 4 гола. Двукратен шампион на България (2005/06 и 2006/07 година) и двукратен носител на Купата на България (2005 и 2007 година).

Томашич отбеляза победния гол за 2:1 срещу „Удинезе“, който класира „сините“ на ¼ финал в турнира за Купата на УЕФА през сезон 2005/06 година, а следващия сезон е част от състава на „Левски“ постигнал класиране в груповата фаза на Шампионската лига.

През своята кариера преминава и през отборите на хърватските „Мославина“ и „Динамо“ (Загреб), холандските „Рода“ и „Маастрихт“, белгийския „Генк“ и израелските „Апоел“ (Петах Тиква) и „Апоел“ (Беер Шева).

След като взима българско гражданство през 2006 година, дебютира за националния отбор на 15 август 2006 година в приятелски мач с Уелс, игран в Суонзи и завършил 0:0, записвайки 18 мача за представителния тим на България

ПФК „Левски“ поздравява Игор Томашич с празника и му пожелава здраве, щастие, лични и професионални успехи.

