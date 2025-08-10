Левски посреща Спартак Вн

Левски посреща Спартак Варна в среща от четвъртия кръг на efbet Лига.

Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ започва в 19:00 часа, а главен съдия ще бъде Васил Минев.

Домакините стартираха сезона с три поредни победи – срещу Монтана (5:0), Септември (София) (2:1) и Славия (2:0) – и заемат второто място в класирането с 9 точки, като имат и мач по-малко от лидера Лудогорец. През седмицата „сините“ постигнаха и ценен успех в Европа, побеждавайки азербайджанския Сабах с 1:0 в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Старши треньорът Хулио Веласкес няма да може да разчита на контузения Мустафа Сангаре, а под въпрос са Карл Фабиен, Радослав Кирилов и Георги Костадинов. Очакват се ротации в състава с оглед предстоящия реванш със Сабах в Баку.

Спартак Варна започна сезона с три поредни равенства – срещу Берое (0:0), ЦСКА (1:1) и Ботев Враца (1:1) – и заема деветата позиция с 3 точки. „Соколите“ нямат кадрови проблеми, като в групата може да попадне и новото попълнение Луис Пахама.

Двата отбора се срещнаха два пъти в първенството през миналия сезон – равенство 0:0 във Варна и победа с 2:0 за Левски в София. Спартак не е печелил на „Герена“ от 37 години.

ЕКИПИТЕ

ЛЕВСКИ: Сини фланелки, сини гащета, сини чорапи

СПАРТАК ВАРНА: Бели фланелки, бели гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билетите за мача са в продажба онлайн ТУК, като и на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“. Цените са както следва:

Сектор А – от 21 до 42 лева

Сектор Б – 12 лева

Сектор В – 18 лева

Сектор Г – 12 лева

ВИП – 100 лева

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

21.02.2025 Левски – Спартак Варна 2:0

31.08.2024 Спартак Варна – Левски 0:0

06.11.2022 Спартак Варна – Левски 2:2

16.07.2022 Левски – Спартак Варна 5:0

25.09.2019 Спартак Варна – Левски 1:5 (Купа на България)

23.09.2014 Спартак Варна – Левски 1:7 (Купа на България)

