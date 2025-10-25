Левски посреща Добруджа

Левски и Добруджа излизат един срещу друг в последната среща от съботната програма на 13-ия кръг в efbet Лига.

Мачът на стадион „Георги Аспарухов“ стартира в 18:00 ч. и ще бъде предаван на живо по Диема спорт и Дарик радио. Главен съдия на двубоя е Геро Писков.

Левски е едноличен лидер в класирането на елита с актив от 29 точки. „Сините“ разполагат с най-доброто нападение в efbet Лига с отбелязани 22 гола в 12 мача. Левски е и най-добрият домакин, като в шест срещи дотук на „Герена“ е спечелил пет пъти и е завършил веднъж наравно – 0:0 с Лудогорец. Старши треньорът Хулио Веласкес няма кадрови проблеми и ще заложи на най-доброто в сблъсъка с новака Добруджа.

Добруджа пристига в София като последен в класирането с едва 7 точки. Добричлии не са печелили от 8 август насам, като в предходния кръг измъчиха до краен предел ЦСКА, но загубиха с 0:1. „Жълто-зелените“ имат най-слабата атака в елита с едва 8 вкарани гола, като не могат да отбележат вече в три последователни двубоя. Аут поради контузии са бранителите Здравко Серафимов и Джонатан Уртадо. В 13-те си гостувания на „Герена“ Добруджа никога не е печелил точка.

ЕКИПИТЕ

ЛЕВСКИ: изцяло в синьо

ДОБРУДЖА: изцяло в жълто

БИЛЕТИТЕ

В събота, 25 октомври билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 12:00 часа на тази на арката пред Сектор „А“.

В деня на срещата билети НЯМА да се продават в официалния магазин на клуба.

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 100 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 42 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 36 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 30 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 24 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 21 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 12 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 18 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 12 лв.

Феновете на отбора гост ще могат да си закупят пропуски от касата пред Сектор Г, която ще отвори един час и половина преди началото на мача.

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов“.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

24.05.2003 Левски – Добруджа 5:0

08.11.2002 Добруджа – Левски 0:5

