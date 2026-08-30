„Левски“ почете Георги Стоянов – Джеси 90 години след рождението му

Двукратният шампион и носител на Купата на България остава сред знаковите защитници от славното поколение на „сините“ през 60-те години

На 30 август се навършват 90 години от рождението на една от легендарните фигури в историята на „Левски“ – Георги Стоянов, останал завинаги в сърцата на привържениците с прякора Джеси.

Роден през 1936 година, защитникът носи синия екип в продължение на десетилетие – от 1958 до 1968 г. За този период записва 99 мача и отбелязва 4 гола за „Левски“.

Част от славно поколение на „сините“

Георги Стоянов е част от поколението левскари, което оставя ярка следа по българските терени от края на 50-те до края на 60-те години на миналия век.

Със „сините“ той става два пъти шампион на България – през сезоните 1964/65 и 1967/68, и два пъти печели Купата на страната – през 1959 и 1967 година.

Бързината и физическата му сила го превръщат в един от запомнящите се защитници на своето време. Освен за „Левски“, в кариерата си носи екипите на „Спартак“ (София) и „Марек“ (Дупница).

Живот, свързан с „Левски“

Връзката на Георги Стоянов с клуба не приключва с края на състезателната му кариера. Той продължава да работи за развитието на младите футболисти като треньор, а впоследствие и директор на Детско-юношеската школа на ПФК „Левски“ от 1988 до 1992 година.

Стоянов има и 20 мача за юношеския национален отбор на България. През 1955 г. става голмайстор на европейското юношеско първенство.

Георги Стоянов – Джеси напуска този свят на 20 септември 2016 г., но името му остава част от историята на клуба, на който посвещава голяма част от живота си.

По повод 90-годишнината от рождението му от ПФК „Левски“ отдадоха почит към своята легенда:

„ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Георги Стоянов.“