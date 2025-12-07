Левски победи Спартак Вн и ще зимува като лидер

Левски“ завърши отлично есента в Първа лига. „Сините“ се реваншираха за загубата от „Славия“ в предния кръг и спечелиха с 3:1 гостуването на „Спартак“ (Варна).

Точни бяха Евертон Бала на два пъти и Майкон. С успеха тимът на Хулио Веласкес ще зимува като първенец с поне 5 точки на върха в класирането. Разликата може да бъде и по-голяма, ако ЦСКА 1948 и „Лудогорец“ не спечелят оставащите си двубои. За последно „Левски“ е зимувал като лидер през сезон 2008/2009, когато тимът в крайна сметка става и шампион под ръководството на Емил Велев.

„Левски“ излезе с 9 промени в сравнение с мача със „Славия“ в стартовия си състав. Единствените, които запазиха местата сред 11-те, бяха Светослав Вуцов и Кристиан Макун. Тимът започна активно срещата и натисна в търсене на гол. Бала отправи първия удар в 7-ата минута, но Ковальов улови. В 16-ата минута Майкон се пребори за една топка и стреля опасно покрай гредата.

В 21-ата минута „Левски“ поведе в резултата. „Сините“ направиха хубава атака отдясно, при която Ради Кирилов подаде на отлично включилия се Георги Костадинов. Капитанът нахлу от втора линия и подаде в наказателното поле, където Бала с първото си докосване преодоля бранител, а след това реализира за 0:1.

Две минути по-късно Алдаир намери Сула в наказателното поле, но ударът на халфа мина покрай вратата. В 36-ата минута пак Бала пробва мощен удар, но Ковальов изби. Малко по-рано Макун опита акробатичен удар, но той бе блокиран. Едва в 37-ата минута дойде първата по-смислена атака за домакините, но Стояновски стреля високо над вратата.

В 40-ата минута „Левски“ получи дузпа. Дълъг пас в наказателното поле бе овладяно от Алдаир в непривична позиция на централен нападател. Португалецът бе застъпен от Петрашило и логично Валентин Железов посочи бялата точка. Бала застана зад топката, но стреля в средата на вратата, където Ковальов изби. Бала имаше възможност да добави, но отново ударът му бе избит. При изпълнението обаче Ковальов бе стъпил пред голлинията и с двата си крака, заради което дузпата бе повторена. При повторното изпълнение Бала все пак реализира за 0:2. Така „Левски“ се оттегли на почивка с добър аванс.

Второто полувреме „Левски“ започна отново много агресивно двубоя и стигна до трети гол в 52-ата минута. Тогава Сангаре се бе устремил напред, но бе грубо спрян от играч на „Спартак“. Бурас обаче продължи атаката през Георги Костадинов, оттам топката стигна до Ради Кирилов, който намери на далечната греда Майкон и той реализира за 0:3.

След попадението „сините“ продължиха да атакуват и да търсят още попадения. В 65-ата минута Ради Кирилов навлезе в наказателното поле, сви топката навътре и шутира от чиста позиция, но над вратата. В 75-ата минута Сангаре стреля с глава след хубаво подаване Алдаир, но топката мина покрай гредата.

В 86-ата минута Георг Стояновски завърши една от малкото добри контраатаки на домакините с почетен гол. Той първоначално бе отменен заради засада, но след намесата на ВАР арбитрите в крайна сметка признат.

До края на срещата не се случи нищо по-сериозно и „Левски“ завърши сезона в Първа лига с победа. За тимът на Хулио Веласкес остава още един двубой – среща с третодивизионния „Витоша“ (Бистрица) на стадион „Георги Аспарухов“ в четвъртък.

