Левски победи Спартак Пд в Елитната група до 17 години

Юношите на „Левски“ до 17 години победиха с 6:0 като гост „Спартак“ (Пловдив) в мач от 18-ия кръг на Елитната група.

Хеттрик за водения от Виктор Димитров тим записа Преслав Бачев в 72-та, 75-та и 85-та минути. По един гол добавиха Адриан Райчев, Кристиан Чачев и Александър Божилов.

„Левски“ U17 дели първото място в класирането с равен брой точки с „Лудогорец“ – по 42.

Съставът на „Левски“ U17: 12. Ивайло Неделчев (70 – 1. Николай Николаев), 13. Виктор Пеев (61 – 2. Марио Дадаков), 4. Георги Коричков (к), 3. Виктор Любенов, 6. Дейвид Михалев, 16. Ясен Цветанов (46 – 5. Адриан Видинов), 20. Кристиан Чачев, 18. Георги Христанов (65 – 19. Ангел Димитров), 9. Преслав Бачев, 11. Адриан Райчев, 7. Александър Божилов.