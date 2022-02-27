Левски победи Пирин в Елитната група до 17 години

Юношите на „Левски“ до 17 години победиха с 1:0 като гост „Пирин“ в мач от 16-ия кръг на Елитната група в тази възраст.

Победният гол за водения от треньора Виктор Димитров тим отбеляза Александър Божилов в 89-та минута.

„Левски“ U17 дели първото място в класирането с „Лудогорец“ с по 38 точки.

Съставът на „Левски“ U17: 99. Йоан Загоров, 2. Марио Дадаков, 4. Георги Коричков, 5. Слави Чакъров, 6. Дейвид Михалев (77 -16. Ясен Цветанов), 7. Атанас Килов, 8. Цветомир Тодоров (46 – 14. Александър Божилов), 9. Преслав Бачев, 10. Любомир Тодоров (90 – 13. Виктор Пеев), 11. Адриан Райчев, 17. Антоан Стоянов (к).