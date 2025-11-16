Левски победи Олимпия в Столичното първенство



Юношите на „Левски“ до 14 години победиха с 5:2 на стадион „Георги Аспарухов“ връстниците си от „Олимпия“ в мач от 10-ия кръг на Столичното първенство.

Хеттрик за „сините“ отбеляза Иван Иванов – в 30-та, 45-та и 50-та минути. По едно попадение добавиха Иван Сираков в 35-та и Михаил Тодоров в 40-та минути.

Воденият от треньора Симеон Ганчев отбор е на второ място във временното класиране с актив от 22 точки.

„Левски“ U14: 23. Лъчезар Рошлев (36 – 12. Денис Македонски), 2. Александър Хаджинедев (58 – 13. Даниел Метрашев), 3. Константин Велев, 4. Иван Сираков (58 – 16. Владислав Георгиев), 5. Антоан Младенов, 6. Володимир Бачурин (58- 15. Марио Николов), 7. Кирил Миладинов, 8. Максим Пильов (51 – 17. Теодор Стаменов), 9. Алекс Петков (51 – 14. Огнян Назъров), 10. Иван Иванов (к), 11. Михаил Тодоров.

Facebook

Twitter



Shares