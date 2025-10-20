понеделник, октомври 20, 2025
Последни:
Спорт

Левски победи Локомотив Авиа с 3:1 и триумфира със Суперкупата на България

Редактор

„Сините“ станаха супершампиони за трети пореден път

Пред пълни трибуни в зала „Левски София“, шампионите на България допуснаха колеблив старт, но обърнаха финала и триумфираха с 3:1 гейма над Локомотив Авиа (26:28, 25:23, 25:21, 25:20).

Снимка: Startphoto.bg
Снимка: Startphoto.bg

Това бе трети пореден успех за „сините“ в Суперкупата на България, а тимът, воден от Николай Желязков започва с настроение новия сезон.

Снимки: Startphoto.bg
Снимки: Startphoto.bg

През 2023-а Левски стартира със Суперкупа, побеждавайки Хебър, а година по-късно надделя над Дея Спорт. Сега тимът постигна нов значим успех, справяйки се с Локомотив Авиа, в чийто състав бе Матей Казийски.

Снимки: Startphoto.bg
Снимки: Startphoto.bg

Гордан Люцканов бе най-резултатен за победителите с 24 точки и заслужено получи наградата за най-полезен състезател на финала (MVP). Тодор Скримов добави още 19 точки и беше втори по резултатност за Левски.

Снимки: Startphoto.bg
Снимки: Startphoto.bg

За „черно-белите“ Казийски реализира 21 точки и спечели приза на публиката в анкетата, организирана от Национална волейболна лига чрез официалния ѝ канал във Viber.

След финала за Суперкупата, вниманието се насочва към efbet Супер Волей, чийто нов сезон започва на 24 октомври.

Интересно от мрежата

Вижте още

Таланти на Черно море триумфираха на Golden Dobrudzha Cup 2025

Редактор

Евроволей 2026 ще се проведе в София

Редактор

Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Венцеслав Стефанов

Редактор

Pin It on Pinterest