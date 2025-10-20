Левски победи Локомотив Авиа с 3:1 и триумфира със Суперкупата на България

„Сините“ станаха супершампиони за трети пореден път

Пред пълни трибуни в зала „Левски София“, шампионите на България допуснаха колеблив старт, но обърнаха финала и триумфираха с 3:1 гейма над Локомотив Авиа (26:28, 25:23, 25:21, 25:20).

Снимка: Startphoto.bg

Това бе трети пореден успех за „сините“ в Суперкупата на България, а тимът, воден от Николай Желязков започва с настроение новия сезон.

Снимки: Startphoto.bg

През 2023-а Левски стартира със Суперкупа, побеждавайки Хебър, а година по-късно надделя над Дея Спорт. Сега тимът постигна нов значим успех, справяйки се с Локомотив Авиа, в чийто състав бе Матей Казийски.

Снимки: Startphoto.bg

Гордан Люцканов бе най-резултатен за победителите с 24 точки и заслужено получи наградата за най-полезен състезател на финала (MVP). Тодор Скримов добави още 19 точки и беше втори по резултатност за Левски.

Снимки: Startphoto.bg

За „черно-белите“ Казийски реализира 21 точки и спечели приза на публиката в анкетата, организирана от Национална волейболна лига чрез официалния ѝ канал във Viber.

След финала за Суперкупата, вниманието се насочва към efbet Супер Волей, чийто нов сезон започва на 24 октомври.

