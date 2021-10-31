Левски победи Локо Сф в Градското първенство

Юношите на „Левски“ до 14 години победиха с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“ връстниците си от „Локомотив“ (София) в мач от 10-ия кръг на Градското първенство.

Сашо Грънчаров в 38-та минута вкара победното попадение за „сините“.

Воденият от треньора Милен Гаджев тим е на първо място в класирането с 28 точки.

Съставът на „Левски“ U14: 12. Георги Стоянов, 2. Антонио Янков, 3. Кристиан Манолов, 4. Самуел Велчев, 5. Александър Петров, 6. Сашо Грънчаров (51 – 14. Антонио Георгиев), 7. Стивън Гаоте, 8. Радостин Стоилов, 9. Андрей Нешев (51 – 19. Иво Мотев), 10. Кристиян Вутов (44 – 17. Велин Драгоев), 11. Любомир Каракашев.