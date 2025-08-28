„Левски“ победи „Добруджа“ и е едноличен водач в класирането при 15-годишните

Юношите на „Левски“ до 15 години победиха с 3:1 като гост връстниците си от „Добруджа“ в среща от 3-ия кръг на Елитната група в тази възраст.

Явор Славчев откри резултата за „сините“ в 10-та минута, но десет минути по-късно домакините изравниха. Емилиян Николов отново изведе „Левски“ напред в 26-та минута, а пет минути по-късно Явор Славчев оформи крайния резултат с втория си гол в мача.

Воденият от треньора Илиян Иванов отбор е еднолично на първо място в класирането с пълен актив от 9 точки след първите три кръга на първенството.

„Левски“ U15: 1. Александър Галев (41 – 12. Денис Македонски), 2. Владимир Моллов, 3. Борис Иванов (41- 13. Константин Симов), 4. Искрен Богданов, 5. Валентин Петров, 6. Матео Борисов (50 – 17. Людмил Гюнелиев), 7. Ландон Йескас, 8. Явор Славчев, 9. Антоан Петров, 10. Емилиян Николов (к) (58 – 20. Михаил Тодоров), 11. Георги Тодоров (58 – 15. Иван Иванов).

