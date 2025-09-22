„Левски“ победи ЦСКА 1948 в Елитната група до 15 години

Юношите на „Левски“ до 15 години победиха с 2:0 на стадион „Георги Аспарухов“ връстниците си от ЦСКА 1948 в мач от 7-ия кръг на Елитната група в тази възраст.

Георги Тодоров откри за „сините“ в 12-та минута, а три по-късно Явор Славчев оформи крайния резултат.

Воденият от треньора Илиян Иванов отбор е на първо място в класирането със 17 точки, на една пред втория „Ботев“ (Пловдив).

„Левски“ U15: 1. Александър Галев, 2. Владимир Моллов (63 – 13. Александър Кайряков), 3. Константин Симов, 4. Васил Тинчев (к), 5. Искрен Богданов, 6. Михаил Тодоров (50 – 16. Матео Борисов), 7. Ландон Йескас, 8. Явор Славчев, 9. Антоан Петров (60 – 20. Теодор Михайлов), 10. Емилиян Николов, 11. Георги Тодоров.

Facebook

Twitter



Shares