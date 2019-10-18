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Спорт 

„Левски“ победи „Царско село“ в Елитната група до 19 години

Недялко Тенев

Юношите на „Левски“ победиха с 3:2 като гост на „Царско село“ в мач от 9-ия кръг на Елитната юношеска група до 19 години.

„Сините“ остават на второ място в първенството с 22 точки.

Точни за водения от треньора Йордан Петков отбор бяха Йордан Георгиев, Георги Александров от дузпа и Ремзи Неджиб.

Съставът на „Левски“ U19:

1. Цветелин Ставрев, 2. Виктор Викторов (90 – 30. Костадин Илиев), 14. Георги Алекснадров (к), 15. Васил Сапунджиев, 20. Ивайло Иванов, 26. Радослав Гайдев (45 – 16. Юлий Подвързачов), 8. Айвън Ангелов, 22. Кирил Киров, 10. Патрик-Габриел Галчев (80 – 28. Богдан Костов), 18. Йордан Георгиев (65 – 11. Джан Хасан), 7. Ремзи Неджип.

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