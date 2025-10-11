Левски победи Арда в Елитната група до 17 години

Юношите на „Левски“ до 17 години победиха с 3:1 като гост връстниците си от „Арда“ в мач от 9-ия кръг в Елитната група в тази възраст.

Андрей Нешев откри за „сините“ в 4-та минута след подаване на Калоян Деянски. Отново той удвои в 15-та след асистенция на Денис Милетиев. Калоян Петров направи резултата класически в 42-та минута след подаване на Ернан Ангелов.

Воденият от треньора Стоян Димов отбор e на трето място във временното класиране с актив от 19 точки. Лидер е „Лудогорец“ с 22 и мач по-малко.

„Левски“ U17: 1. Алек Здравков, 2. Александър Ценов, 3. Васил Гочев, 4. Мартин Гайдев, 5. Калоян Петров, 6. Георги Камбитов (к), 7. Ернан Ангелов, 8. Денис Милетиев (89 – 15. Томислав Петров), 9. Андрей Нешев (85 – 13. Пиер Дамянов), 10. Лазар Петров (85 – 17. Християн Георгиев), 11. Калоян Деянски (75 – 16. Денислав Василев).

