Левски остави първи точки през сезона след нулево равенство с Ботев Вр

„Сините“ доминираха и създадоха редица положения, но не успяха да намерят път към вратата на домакините

Левски записа първото си равенство през сезона в Първа лига, след като завърши 0:0 при гостуването на Ботев Враца в двубой от 9-ия кръг. Въпреки пропуснатата победа столичният тим остава еднолично начело във временното класиране.

„Сините“ започнаха активно и установиха сериозно преимущество, но трудно достигаха до чисти голови положения. Първата по-сериозна възможност всъщност бе за домакините – в 23-ата минута Мартин Петков стреля от границата на наказателното поле, но Светослав Вуцов се намеси.

В 32-ата минута Левски стигна до попадение. Асен Митков центрира към Хуан Переа, който прати топката във вратата, но голът беше отменен заради засада.

Малко преди почивката гостите бяха изключително близо до откриване на резултата. След корнер Мехди Мубарик не успя да реализира от няколко метра, а при последвалия удар на Переа вратарят на Ботев Димитър Орлинов отново спаси.

След почивката натискът на Левски продължи. Мазир Сула получи добра възможност след комбинация с Асен Митков и Алекс Сентейес, но ударът му премина покрай вратата.

Ботев също показа, че може да бъде опасен. Светослав Вуцов трябваше да се намесва след удар на Антоан Стоянов, а малко по-късно Найденов стреля силно покрай гредата.

В заключителните минути Левски отново потърси победното попадение. Хевертон Макун отправи опасен удар след корнер, а „сините“ опитаха да притиснат съперника с множество центрирания. Защитата на врачани обаче издържа и резултатът остана непроменен.

Така Ботев Враца и Левски завършиха 0:0, а столичани загубиха първите си точки от началото на шампионата. Любопитното е, че и гостуването на Левски във Враца през миналия сезон приключи със същия резултат.