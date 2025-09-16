„Левски“, набор 2014 спечели турнира „Дунав Къп 2025“

Децата от Академия „Левски“, набор 2014 спечелиха златните медали на турнира „Дунав Къп“ в Русе!

В надпреварата, която се проведе от 11 до 14 септември и се игра по правилата на Футбол 9, участваха 8 отбора разделени в 2 групи по 4 тима.

Възпитаниците на треньора Георги Кузовски допуснаха само един гол през целия турнир и заслужено триумфираха в турнира. „Сините“ бяха категорични в груповата фаза, записвайки 3 победи – 2:1 над „Дунав“, 6:0 над „Академия Адриан Муту“ (Румъния) и 2:0 над „Юнак“ (Шумен). На ½ финала „Левски“ победи „ФКСБ“ (Румъния) с 2:0, а в спора за титлата се наложи с 1:0 над „ЦСКА-София“. Мирослав Никифоров от „сините“ бе избран за „Най-добър вратар“ на турнира.

Набор 2015 г. с треньор Християн Христов участва на силния турнир „Gold Cup“ в Кранево. Надпреварата събра 10 отбора, разделени в 2 групи по 5 тима, а срещите се играха по правилата на Футбол 7.

„Сините“ стартираха със загуба с 1:3 от „Академия Хаджи“ (Румъния) групата си, но след това записаха две победи – 5:0 над „Янтра“ (Габрово) и 3:1 над „Бургас Спорт“. В последната среща от груповата фаза „Левски“ се изправи срещу турския „Галатасарай“. Въпреки силната си игра, „сините“ отстъпиха с 1:2 и не успяха да продължат към ½ финалите. В двубоя за 5-то място „Левски“ срещна „Рапид“ (Букурещ), но въпреки създадените положения загуби с 0:2.

