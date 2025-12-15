„Левски“, набор 2013 спечели първия си турнир по Футбол 11

Децата от Академия „Левски“, набор 2013 спечелиха златните медали на турнира „Forum Sport Palace“ във Велико Търново!

Надпреварата, която се проведе от 11 до 14 декември се игра по правилата на Футбол 11. В нея участваха 8 отбора разделени в 2 групи по 4 тима.

Възпитаниците на треньора Владимир Владимиров и неговия асистент Иван Пенчев допуснаха само един гол през целия турнир и заслужено триумфираха в турнира. „Сините“ стартираха груповата фаза с нулево равенство срещу „Спартак“ (Варна), но след това записаха две разгромни победи – 7:1 над „Етър“ (Велико Търново) и 7:0 над ДЮФК „Янтра“ (Габрово).

На ½ финала съперник на „Левски“ бе „Лудогорец“. Срещата завърши 0:0, но при дузпите „сините“ бяха безгрешни, а вратарят Максим Костов отрази два от ударите на съперника.

В спора за титлата срещу „Спартак“ (Варна) сценарият се повтори отново – след нулево равенство в редовното време се стигна до изпълнение на дузпи, където отново Максим Костов хвана два удара от бялата точка на противника.

