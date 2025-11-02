Левски мина успешно и през Кърджали

„Левски“ продължава победния си път в първенството.

„Сините“ постигнаха пореден триумф, при това на много труден за гостуване стадион – този в Кърджали. Момчетата на Хулио Веласкес изиграха много сериозно двубоя и си тръгнаха с „класическа“ победа с 3:0. Головете вкараха Сангаре, Майкон, а Виячки от домакините си отбеляза автогол след силна изява на Бала. Единствената капка катран бе контузията, която получи Мазир Сула след грубо влизане на играч на домакините.

„Левски“ започна активно мача и още във 2-ата минута капитанът в срещата Марин Петков пробва далечен удар, койот бе избит с мъка от страна на „Арда“. В 6-ата минута Камдем центрира добре отдясно, а Ради Кирилов налетя към топката. В случая обаче бе отсъдено нарушение срещу Каскардо от домакините.

В 19-ата минута „сините“ стигнаха до гол. Георги Костадинов даде пас към Мустафа Сангаре, който се измъкна сам срещу вратаря, справи с Ебоа Ебоа и майсторски реализира. Голът първоначално бе отменен заради засада, но след над 2-минутно разглеждане с ВАР все пак бе признат – 0:1.

След попадението домакините пробваха също да застрашат вратата на Светльо Вуцов. В 27-ата минута Карагерен пробва да го изненада, като стреля от далечна дистанция от фаул, но стражът бе на мястото си.

В следващите минути темпото на игра доста спадна, като „Левски“ продължи да атакува по-плавно, докато домакините търсеха единствено опции за контраатаки, каквито така и не се откриваха пред тях.

Във 2-ата минута на добавеното време на първата част все пак „сините“ можеха да вкарат втори гол. Ради Кирилов получи топката в наказателното поле, овладя я и се откри на чиста позиция, но ударът му бе спрян пред голлинията от Ебоа Ебоа.

Второто полувреме отново започна с по-настойчива игра от „сините“. В 50-ата минута „Левски“ нанесе втори удар по домакините. „Сините“ направиха контраатака като по учебник. Началото й сложи капитанът Марин Петков, който изведе отлично отдясно Асен Митков. Халфът напредна, копна топката на задна греда, където Мазир Сула се дръпна и тя падна на крака на Майкон, а бразилският краен бранител реализира с едно докосване за 0:2.

В 56-ата минута изключително грубо влизане в краката на Сула доведе до контузия на халфа, който напусна принудително терена след удар в областта на ахилеса. Секунди по-късно Макун стреля много опасно от фаул. В 63-ата минута Андре стреля опасно от дистанция, но покрай вратата.

В следващите минути играта отново става по-бавна, без кой знае колко положения и пред двете врати. В 79-ата минута Вуцов се наложи да се намесва след удар от много близка дистанция.

В 83-ата минута и „сините“ можеха да вкарат трети гол. Сангаре бе изведен отдясно, подаде към Бурас, който отблизо не успя да преодолее Анатолий Господинов, а след това и Търдин стреля силно, но без резултат.

В 85-ата минута третия гол все пак падна. Бурас и Бала си раздадоха няколко двойни подавания в наказателното поле, с което буквално направиха за смях цялата защита на „Арда“, след което Бала отправи удар, а Виячки си отбеляза нещастен автогол за крайното 0:3.

