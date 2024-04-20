Левски II загуби от ОФК Костинброд в Трета лига

Вторият отбор на „Левски“ загуби с 0:1 на стадион „Георги Аспарухов“ от ОФК „Костинброд“ в мач от 30-ия кръг в Югозападна Трета лига.

Воденият от треньора Христо Арангелов отбор е на девето място в класирането с 40 точки.

„Левски II“: 12. Ивайло Крумов, 2. Янислав Дерлоков, 3. Георги Русинов, 4. Мартин Пасалидис, 5. Виктор Любенов, 6. Никола Бандев, 7. Дейвид Михалев (88 – 20. Алекс Александров), 8. Виктор Добрев (75 – 19. Георги Христанов), 9. Калоян Петков, 10. Кристиян Йовов (55 – 18. Кристиан Красимиров), 11. Борислав Рупанов (к).

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