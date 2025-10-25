Левски II загуби от лидера в Трета лига

Вторият отбор на „Левски“ загуби с 1:2 на стадион „Георги Аспарухов“ от лидера в класирането „Рилски спортист“ (Самоков) в мач от 14-ия кръг на Югозападна Трета лига.

Голът за „сините“ отбеляза Кирил Манчев в добавеното време на срещата след асистенция на Кирил Котев.

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на осмо място във временното класиране с актив от 18 точки.

„Левски II“: 1. Огнян Владимиров, 2. Антон Манов, 3. Александър Кръстев, 4. Стоян Лазаров, 5. Стоян Добрев, 6. Сашо Грънчаров, 7. Мартин Борисов (83 – 15. Кирил Манчев), 8. Радостин Стоилов (73 – 17. Кирил Котев), 9. Александър Калчев, 10. Кристиян Йовов (к) (71 – 18. Никола Кунчев), 11. Иво Мотев.

