Левски II загуби от Ботев в Ихтиман

Вторият отбор на „Левски“ загуби с 0:2 в Ихтиман от местния „Ботев“ в мач от 21-ия кръг в Югозападна Трета лига.

Воденият от треньора Христо Арангелов отбор е на единадесето място в класирането с 26 точки.

„Левски II“: 99. Иван Андонов (к), 2. Георги Русинов, 3. Адриан Видинов (72 – 15. Мартин Пасалидис), 4. Дейвид Михалев (77 – 20. Алекс Александров), 5. Слави Чакъров, 6. Никола Бандев, 7. Виктор Добрев (51 – 19. Александър Божилов), 8. Кристиан Красимиров, 9. Калоян Петков, 10. Георги Христанов (72 – 17. Янислав Дерлоков), 11. Борислав Рупанов.

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