Левски II загуби от Балкан в Трета лига

Вторият отбор на „Левски“ загуби с 1:4 като гост на „Балкан“ (Ботевград) в мач от 13-ия кръг на Югозападна Трета лига.

Голът за „сините“ отбеляза Радостин Стоилов в 30-та минута.

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на седмо място във временното класиране с актив от 18 точки.

„Левски II“: 1. Огнян Владимиров, 2. Антон Манов, 3. Александър Кръстев, 4. Стоян Лазаров (75 – 17. Антонио Георгиев), 5. Стоян Добрев, 6. Сашо Грънчаров, 7. Мартин Борисов, 8. Радостин Стоилов (к), 9. Александър Калчев, 10. Кирил Котев, 11. Калоян Атанасов (48 – 15. Кирил Манчев).

