Левски II със загуба в Трета лига

Вторият отбор на „Левски“ загуби с 0:3 като гост от „Германея“ (Сепарева баня) в мач от 11-ия кръг на Югозападна Трета лига.

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на седмо място във временното класиране с актив от 17 точки.

„Левски II“: 1. Огнян Владимиров, 2. Иво Мотев, 3. Александър Кръстев, 4. Стоян Лазаров, 5. Стоян Добрев, 6. Сашо Грънчаров, 7. Антон Манов, 8. Кирил Котев (55 – 16. Кирил Манчев), 9. Александър Калчев, 10. Кристиян Йовов (к), 11. Калоян Атанасов.

