Левски II със загуба в Трета лига

Вторият отбор на „Левски“ загуби с 1:3 като гост на „Кюстендил“ в мач от 18-ия кръг на Югозападна Трета лига.

Голът за „сините“ отбеляза Мартин Борисов в 84-та минута след подаване на Кирил Манчев.

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на девето място във временното класиране с актив от 24 точки.

„Левски II“: 1. Огнян Владимиров, 2. Иво Мотев, 3. Александър Кръстев, 4. Стоян Лазаров, 5. Стоян Добрев, 6. Антон Манов, 7. Мартин Борисов, 8. Сашо Грънчаров, 9. Кирил Котев (70 – 14. Александър Йовчев), 10. Радостин Стоилов (к), 11. Кирил Манчев.

