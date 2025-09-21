„Левски II“ с равенство в Трета лига

Вторият отбор на „Левски“ завърши 0:0 като гост на „Банско Тийм“ в мач от 9-ия кръг на Югозападна Трета лига.

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на седмо място във временното класиране с актив от 14 точки.

„Левски II“: 1. Огнян Владимиров, 2. Иво Мотев, 3. Александър Кръстев, 4. Стоян Лазаров, 5. Стоян Добрев, 6. Сашо Грънчаров, 7. Антон Манов, 8. Радостин Стоилов, 9. Александър Калчев (90 – 18. Антонио Георгиев), 10. Кристиян Йовов (к) (80 – 16. Кирил Манчев), 11. Калоян Атанасов (70 – 17. Кирил Котев).

