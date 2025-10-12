Левски II с равенство срещу Струмска слава в Трета лига



Вторият отбор на „Левски“ завърши 1:1 на стадион „Георги Аспарухов“ с един от лидерите в класирането – „Струмска слава“ (Радомир) в мач от 12-ия кръг на Югозападна Трета лига.

В 17-та минута „сините“ получиха правото да изпълнят дузпа след нарушение срещу Иво Мотев, но Радостин Стоилов не успя да преодолее вратаря на гостите. В 73-та минута Калоян Атанасов откри резултата за „Левски“ след подаване на Антон Манов. Три минути по-късно гостите стигнаха до равенството.

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на шесто място във временното класиране с актив от 18 точки.

„Левски II“: 1. Огнян Владимиров, 2. Иво Мотев, 3. Александър Кръстев, 4. Стоян Лазаров, 5. Стоян Добрев, 6. Сашо Грънчаров, 7. Антон Манов, 8. Радостин Стоилов (к), 9. Александър Калчев, 10. Мартин Борисов (80 – 17. Кирил Котев), 11. Калоян Атанасов (74 – 15. Кристиян Йовов).

