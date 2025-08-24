„Левски II“ с равенство срещу „Септември“ (Симитли) в Трета лига

Вторият отбор на „Левски“ завърши 0:0 като гост на „Септември“ (Симитли) в мач от 4-ия кръг на Югозападна Трета лига.

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на четвърто място във временното класиране с актив от 7 точки след първите 4 кръга на надпреварата.

„Левски II“: 1. Огнян Владимиров, 2. Христо Аргиров, 3. Александър Кръстев, 4. Виктор Любенов (к), 5. Стоян Добрев, 6. Сашо Грънчаров, 7. Радостин Стоилов, 8. Антон Манов, 9. Александър Калчев, 10. Кирил Котев, 11. Калоян Атанасов (83 – 14. Кирил Манчев).

