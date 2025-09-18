„Левски II“ победи „Пирин“ (Гоце Делчев) в Трета лига 

Вторият отбор на „Левски“ победи с 3:1 на стадион „Георги Аспарухов“ „Пирин“ (Гоце Делчев) в мач от 8-ия кръг на Югозападна Трета лига.

Кристиян Йовов откри за „сините“ в 35-та минута след асистенция на Антон Манов. В 55-та минута Радостин Стоилов удвои от дузпа. Гостите намалиха резултата, но Кирил Котев оформи крайния резултат в 80-та минута след подаване на Стоилов.

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на седмо място във временното класиране с актив от 13 точки. „Левски II“: 1. Огнян Владимиров, 2. Иво Мотев, 3. Александър Кръстев, 4. Стоян Лазаров, 5. Стоян Добрев, 6. Сашо Грънчаров, 7. Антон Манов, 8. Радостин Стоилов, 9. Александър Калчев (75 – 16. Кирил Манчев), 10. Кристиян Йовов (к) (65 – 17. Кирил Котев), 11. Калоян Атанасов (85 – 19. Самуел Велчев).

