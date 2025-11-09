Левски II победи ОФК Костинброд в Трета лига

Вторият отбор на „Левски“ победи с 2:0 на стадион „Георги Аспарухов“ „ОФК Костинброд“ в мач от 16-ия кръг на Югозападна Трета лига.

„Сините“ поведоха в резултата още във 2-та минута с гол на Александър Калчев, а в 71-та Кирил Котев оформи крайния резултат.

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на девето място във временното класиране с актив от 21 точки.

„Левски II“: 1. Огнян Владимиров, 2. Иво Мотев (87 – 15. Александър Йовчев), 3. Александър Кръстев, 4. Стоян Лазаров, 5. Стоян Добрев, 6. Антон Манов, 7. Мартин Борисов, 8. Александър Калчев (88 – 16. Самуел Велчев), 9. Кирил Котев, 10. Кристиян Йовов (к), 11. Кирил Манчев.

