Левски II победи Оборище и излезе трети в Трета лига

Вторият отбор на „Левски“ победи с 2:1 на стадион „Георги Аспарухов“ „Оборище“ (Панагюрище) в мач от 5-ия кръг на Югозападна Трета лига.

Радостин Стоилов откри резултата за „сините“ след точно изпълнена дузпа. В началото на второто полувреме гостите изравниха, но Иво Мотев донесе победата на „Левски“ с попадение в 75-та минута

Воденият от старши треньора Йордан Петков е на трето място във временното класиране с актив от 10 точки, колкото има и вторият „Струмска слава“ (Радомир). Лидер е „Рилски спортист“ (Самоков) с 11 точки.

„Левски II“: 1. Огнян Владимиров, 3. Александър Кръстев, 4. Виктор Любенов (к), 5. Стоян Добрев, 6. Сашо Грънчаров, 7. Антон Манов, 8. Радостин Стоилов, 9. Кирил Котев (90 – 16. Александър Йовчев), 10. Александър Калчев (55 – 14. Иво Мотев), 11. Калоян Атанасов (80 – 17. Кирил Манчев), 19. Христо Аргиров.

Facebook

Twitter



Shares