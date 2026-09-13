„Левски II“ и ЦСКА III не се победиха в дербито на Югозападната Трета лига

Двата отбора завършиха 0:0 в среща от седмия кръг на първенството

Вторият отбор на „Левски“ завърши 0:0 срещу ЦСКА III като домакин в двубой от седмия кръг на Югозападната Трета лига.

Нито един от двата тима не успя да намери път към противниковата врата и срещата приключи без попадения.

След равенството воденият от старши треньора Стоян Димов тим на „Левски II“ има актив от 5 точки във временното класиране.

Състав на „Левски II“: Мартин Емилов, Любен Бакърджиев, Антон Манов, Христо Аргиров, Стоян Добрев, Сашо Грънчаров (55 – Ернан Ангелов), Александър Калчев (78 – Кирил Котев), Радостин Стоилов (к) (79 – Денислав Василев), Андрей Нешев, Георги Камбитов, Иво Мотев.