Левски и Славия с равенство в Столичното първенство

Юношите на „Левски“ до 14 години завършиха 0:0 като гост на връстниците си от „Славия“ в мач от 7-ия кръг на Столичното първенство.

Воденият от треньора Симеон Ганчев отбор е на четвърто място във временното класиране с актив от 10 точки.

„Левски“ U14: 12. Денис Македонски, 2. Александър Хаджинедев, 3. Константин Велев, 4. Антоан Младенов, 5. Александър Илиев (к), 6. Володимир Бачурин, 7. Алекс Петков (45 – 14. Огнян Назъров), 8. Максим Пильов (63 – 15. Марио Николов), 9. Кирил Миладинов, 10. Иван Иванов, 11. Оушън Тантилов (45 – 13. Иван Сираков).

