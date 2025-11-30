Левски и Септември затварят кръга

Левски приема Септември София в двубой от 17-ия кръг на efbet Лига.

Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ ще започне днес от 17:30 часа. Главен съдия на мача е Георги Стоянов. Срещата може да гледате на живо в ефира на Диема спорт или да слушате по Дарик радио.

Домакините влизат в кръга от лидерската позиция и ще се стремят да възстановят осемточковата си преднина пред втория в класирането ЦСКА 1948. Тимът на Хулио Веласкес демонстрира добра форма, след като в предишния си шампионатен мач постигна убедителна победа с 5:1 като гост на Монтана.

За Левски под въпрос остават Радослав Кирилов и Карл Фабиен, които се възстановяват от травми. Възможно е двамата да бъдат оставени извън състава заради предстоящото гостуване на Славия. Добрата новина за Веласкес е завръщането на Марин Петков след изтърпяно наказание. Останалите футболисти в състава са на разположение.

Септември заема предпоследното място във временното класиране с 14 точки. Под ръководството на Славко Матич тимът показа подобрение в последните срещи – убедителна победа с 4:1 над Спартак Варна и равностойно представяне срещу Лудогорец, макар двубоят да завърши с поражение 0:2. Гостите нямат кадрови проблеми, но двама играчи – Бертран Фурие и Йоан Бауренски – трябва да внимават, тъй като са натрупали по четири жълти картона.

Историята между двата тима през последните сезони подсказва, че Левски няма основание за подценяване. През миналото първенство Септември постигна изненадваща победа с 3:2 на „Герена“, а и в първия им мач през текущия сезон „сините“ стигнаха трудно до успех с 2:1 след обрат.

ЕКИПИТЕ

ЛЕВСКИ: Сини фланелки, сини гащета, сини чорапи

СЕПТЕМВРИ: Бели фланелки, бели гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билети за двубоя се продават онлайн ТУК. Пропуските са с цени от 12 до 100 лева в зависимост от сектора.

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

27.07.2025 Септември – Левски 1:2

21.04.2025 Септември – Левски 0:1

09.11.2024 Левски – Септември 2:3

04.05.2023 Левски – Септември 2:0

16.10.2022 Септември – Левски 0:0

02.03.2022 Септември – Левски 0:2 (Купа на България)

