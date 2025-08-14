Левски гостува на Сабах

Левски ще се изправи срещу азербайджанския Сабах в мач реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Срещата ще се проведе на стадион „Банк Република Арена“ в Баку, с начален час 19:00 българско време, и ще бъде ръководена от украинския рефер Микола Балакин. Мачът ще бъде предаван в ефира на Диема спорт и Дарик радио.

„Сините“ от София имат минимален аванс от първия двубой, след като Борислав Рупанов донесе успеха с гол в осмата минута на добавеното време на стадион „Георги Аспарухов“. Първата среща се разви като стратегическо надлъгване между треньорите Хулио Веласкес и Валдас Дамбраускас, с положения и за двата отбора, но решителният момент дойде в последните секунди.

Левски започна участието си в евротурнирите този сезон в Лига Европа, където елиминира Апоел Беер Шева след нулево равенство в София и победа с дузпи в Израел. Във втория кръг срещу Брага „сините“ завършиха 0:0 у дома, но отстъпиха с 0:1 след продължения в Португалия, което ги прати в Лигата на конференциите. В efbet Лига столичани са без грешка до момента – четири победи от четири мача и голова разлика 11:2.

В състава на Веласкес отпада нападателят Мустафа Сангаре, който остана в София заради контузия. Капитанът Георги Костадинов пропусна последната тренировка и участието му остава под въпрос. Карл Фабиен се възстановява бързо и може да бъде включен, а Мазир Сула е в добро състояние и е готов за игра.

Сабах също започна сезона в Лига Европа, където бе отстранен още в първия кръг от словенския Целье. В Лигата на конференциите азербайджанският тим елиминира молдовския Петрокуб с общ резултат 6:1. Отборът на Дамбраускас разчита на силното си представяне у дома и ще търси обрат пред своите привърженици. Литовският специалист заяви, че отборът му ще трябва да поеме повече рискове, за да продължи напред.

Победителят от този двубой ще се класира за плейофите на Лигата на конференциите, където почти сигурно ще се изправи срещу нидерландския АЗ Алкмаар.

„Със сигурност утре ще е различен мач. Имахме шанс да отбележим с последната атака, с последния удар. Сега ще е различен мач. По мое мнение, имахме шанс да вкараме и по-рано. Имат добри изпълнители. При цялото ми уважение към противника, нас ни чака интересен и хубав мач“, каза на пресконференцията Хулио Веласкес.

