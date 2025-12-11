Левски е първият четвъртфиналист в Sesame Купа на България

Левски постигна очакван успех с 3:0 над Витоша Бистрица и продължава напред в турнира за Sesame Купа на България.

„Сините“ взеха контрол над мача още в началните минути и не позволиха на съперника да затрудни сериозно отбраната им. В 11-ата минута Румен Гьонов си отберляза автогол, а по едно попадение добавиха Радослав Кирилов и Марин Петков.

Още в 10-ата минута домакините създадоха първа опасност. Радослав Кирилов проби отляво, комбинира с Мазир Сула, който намери Марин Петков, но след рикошет топката излезе в корнер.

Само минута по-късно Левски откри резултата – удар на Борислав Рупанов бе избит от Калоян Петков в страничния стълб, а при опита за изчистване Румен Гьонов насочи топката в собствената си врата за 1:0.

В 18-ата минута „сините“ можеха да удвоят преднината след корнер, когато Рупанов стреля с глава, но топката срещна напречната греда. Малко след това Хулио Веласкес бе принуден да извърши смяна – Мазир Сула напусна заради контузия, а на негово място влезе Карл Фабиен.

Левски продължи да натиска, но втори гол не падна до почивката. Попадение на Радослав Кирилов в 25-ата минута бе отменено заради засада – на този етап от турнира ВАР не се използва. В 37-ата минута Калоян Петков отрази опасен удар на Карл Фабиен и запази интригата до второто полувреме.

След паузата домакините стигнаха до втори гол в 52-ата минута. Радослав Кирилов получи отляво, комбинира с Акрам Бурас, който върна топката от аутлинията, а Кирилов насочи по земя във вратата – 2:0.

В 64-ата минута Бурас разтресе напречната греда, а секунди по-късно падна и третото попадение. След двойно подаване с Гашпер Търдин, Марин Петков засече отблизо за 3:0 и реши всичко в срещата.

До края Левски пропусна още няколко възможности. Борислав Рупанов удари гредата с глава в 84-ата минута, а малко по-рано Рилдо преодоля вратаря, но стреля неточно.

Facebook

Twitter



Shares