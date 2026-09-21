Легендата на ЦСКА Васил Тинчев празнува 68-и рожден ден

Бившият ляв защитник има 140 мача с червената фланелка и множество трофеи с клуба

Бившият футболист на ЦСКА Васил Тинчев празнува днес своя 68-и рожден ден.

Тинчев играе като ляв защитник и записва 140 мача за „червените“, в които отбелязва два гола. В европейските клубни турнири има още 14 срещи с екипа на ЦСКА.

По време на престоя си в клуба той става трикратен шампион на България – през сезоните 1979/80, 1980/81 и 1982/83. Печели Купата на Съветската армия през сезон 1984/85, както и три пъти Купата на България – през 1980/81, 1982/83 и 1984/85.

От ЦСКА поздравиха своя бивш футболист по случай празника и му пожелаха здраве, щастие, късмет и успехи.