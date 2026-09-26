Легендарният Кайзера на 62: Николай Тодоров празнува рожден ден

Бившият футболист и треньор на „Левски“ остава в историята с победния гол срещу „Глазгоу Рейнджърс“ през 1993 година

Бившият футболист и треньор на „Левски“ Николай Тодоров – Кайзера навършва 62 години днес.

Роден на 26 септември 1964 година, Тодоров започва футболната си кариера в родния „Добруджа“ (Добрич), а през 1985 година преминава в „Левски“.

Със синия екип изиграва 184 мача и отбелязва 41 гола във всички турнири. В кариерата си става трикратен шампион на България – през сезоните 1984/85, 1993/94 и 1994/95, както и трикратен носител на Купата на страната – през 1986, 1994 и 1998 година.

През 1990 година Кайзера завършва на второ място в анкетата „Футболист на годината“.

Голът срещу „Глазгоу Рейнджърс“, който остава в историята

Един от най-паметните моменти в кариерата на Николай Тодоров е през 1993 година, когато отбелязва победното попадение за 2:1 срещу „Глазгоу Рейнджърс“. С успеха „сините“ отстраняват шотландския гранд на 1/16-финалите в Шампионската лига.

Тодоров се разписва и при една от най-убедителните победи на „Левски“ над директен конкурент за титлата – 8:0 срещу „Локомотив“ (София) през ноември 1994 година.

Освен за „Левски“, Кайзера играе за „Локомотив“ (София), „Септември“ (София), френските „Монпелие“ и „Кан“, кипърския „Анортозис“ и турския „Саръйер“.

За националния отбор на България записва 13 мача и 3 гола.

ПФК „Левски“ поздрави Николай Тодоров за рождения му ден и му пожела здраве, дълголетие, успехи и още много щастливи мигове с любимия „син“ тим.