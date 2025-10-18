Легендарният Димитър Каров ще бъде приет в Залата на волейболната слава

Най-добрите ми спомени са от победите, каза Каров на приема в кметството на Холиуок

Димитър Каров, един от най-великите ни състезатели, ще влезе бляскаво в Залата на славата на световния волейбол. През 2025 година сребърният медалист от световното първенство през 1970 година участва в награждаването в Холиоук, щата Масачузетс, където е Залата на славата на волейбола. Заедно с Каров присъства и Любомир Ганев, президент на федерацията, вицепрезидент на CEV и член на административния борд на FIVB.

Довечера в град Holyoke, Масачузетс (САЩ) – мястото, където е създадена волейболната игра – ще се състои официалната церемония по награждаване на „Клас 25 на Залата на волейболната слава“ (Volleyball Hall of Fame).

Церемонията ще бъде излъчвана по Volleyball TV за почитателите на този спорт. В пространството на честването са предвидени специални елементи, символични за волейбола — полицията и пожарната служба дори носят лога, вдъхновени от волейболната тематика.

Номинираните състезатели и личности бяха приети официално при кмета на Holyoke, където получиха плакети и други отличия. Щатските власти също се включват – документи и признания подписани и връчени от сенаторите на масачусетския щат.

Сред носителите на почетното звание тази вечер ще бъдат две големи имена от по-близкото минало: Франческа Пичинини и Иван Милкович.

Събитието привлича внимание на цялата волейболна общественост: играчи, треньори, ветерани, партньори и фенове се събират, за да отдадат почит и да споделят празничната атмосфера.

“Всяка година церемонията има за цел да припомни хората с особено големи заслуги – каза Джордж Мърли, изпълнителен директор на Залата на славата. – Клас 2025 включва велики личности от различни поколения, които са печелили медали световни първенства, участвали са на олимпиади. Ние сме горди да посрещнем тези легенди в Холиуок.“

„Най-добрите ми спомени са от победите“, каза Каров при награждаването.

Останалите наградени са Кент Шефес (САЩ, плажен волейбол), Лаура Лудвих (Германия, плажен волейбол), Иван Милкович (Сърбия), Роса Гарсия Ривас (Перу), Франческа Пичини (Италия), Юрген Вагнер (Германия, треньор), Бари Кузнер (Австралия, параволейбол) и Хилермо Паредес (Аржентина, съдия).

