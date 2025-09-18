Лъчезар Димов: Нашата цел е да изградим силно поколение

Лъчезар Димов, директор „Развитие на детско-юношески футбол“ към Българския футболен съюз, става част от предаването „Дома на футбола“ по Diema Sport.

Рубриката „Пътят на таланта“ се превръща в ежемесечна и в нея Димов ще взима отношение по всички най-горещи теми при подрастващите. В най-новия епизод ръководителят в БФС коментира последните новини около различните национални гарнитури при U15, U17 и U19, с чийто треньорски щабове е в постоянна комуникация.

„В момента нашите два отбора U19 и U17 с треньори съответно Тодор Симов и Светослав Петров, се подготвят за своите квалификации през октомври и ноември. Акцентът в различните отбори не пада върху представянето в офанзивен и дефанзивен план, а това да си активен. U19 спечели и загуби срещу Словакия в контроли, играни у нас. U17 бе на лагер в в Кайзерау, Германия, където нетрадиционно се изправи срещу клубни отбори – Фортуна (Дюселдорф), Борусия Дортмунд и Вестфалия. Този месец се проведе и първи лагер за U15, нормално, имаше еуфория и притеснение сред играчите. Играха две контролни срещи срещу една година по-големите от тях Септември и Славия. Успяха да спечелят и двете срещи, така че доста позитивен първи лагер бе това. За тях предстоят двубои с Литва, Словакия и Полша на базата в Бояна през октомври като част от турнир на УЕФА за развитие.“

В допълнение той не посочи конкретен отбор, където очакванията са по-големи: „Във всеки един набор има изключително талантливи състезатели. Нашата цел е да изградим поколение, което не се базира на отделни възрастови групи, а всяка от тях да има талантливи състезатели, събрани в период от 5 години. Те биха могли да представляват гръбнака на бъдещия национален отбор след време, както и на младежкия. За нас това е изключително важно и предвид новите правила в efbet Лига. Отговорността в детско-юношеския футбол става още по-голяма и е важно да има още по-голяма конкурентна среда. Не трябва да има големи очаквания към тях сега, целта е процесът, а какво ще стане като резултати, не се помни толкова. След време важни са не отличията, а това колко деца са стигнали до мъжкия футбол и първия отбор.“

Димов разкри и подробности около проведената вече тестова батерия при юношите U15, обхванала близо 400 деца от 16 отбора.

„Тук е моментът в елитния детско-юношески футбол не говорим за треньор, за един специалист, а екип от хора. Ако имаш само един човек, представете си той да отговаря за всичко…тогава ръцете са ти пълни с различни неща, с които трябва да жонглираш и не можеш да погледнеш по-детайлно на нещата. Имаме достатъчно специалисти, както в Национална спортна академия „Васил Левски“, където създават кадри, така и от треньорската школа. Опитваме се да надграждаме в тази насока, за да може все повече хора да се специализират в съответните компоненти от играта.“

„Тези тестове са част от създаването на среда, в която талантът да може да разгърне себе си и да се развие. В професионалния футбол следва такива тестове да бъдат ежедневие. Имаше много състезатели, които бяха заинтересовани от самия процес.“

Facebook

Twitter



Shares